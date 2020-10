Die Mitglieder des Vereins Friedensmuseum in den Remagener Brückentürmen haben am Wochenende einen neuen Vorstand gewählt. Vorstandsvorsitzender ist der Remagener Bürgermeister, Björn Ingendahl. In den vergangenen Jahren hatten sich die Mitglieder des Vereins Friedensmuseum über die Neuwahl eines Vorstands zerstritten. Das Museum ist seit dem vergangenen Jahr aus Brandschutzgründen geschlossen. Der neue Vorstand will die Brückentürme sanieren und die Ausstellung über die Geschichte der Brücke von Remagen modernisieren. Der Remagener Bürgermeister hat außerdem vorgeschlagen, dass Außengelände des Museums neu zu gestalten. Der neue Vorstand will ein Besucherkonzept für die Corona-Zeit ausarbeiten und klären, wie die Vereinsschulden in Höhe von mehreren 10.000 Euro zurück gezahlt werden können. Das Museum könne voraussichtlich im Frühjahr wieder öffnen, sagte der Bürgermeister.