Das können Sie zwischen den Jahren in der Region Koblenz unternehmen

Wer die stimmungsvollen Weihnachtstage noch ein bisschen verlängern will, der ist zwischen den Jahren zum Beispiel in Koblenz, Waldbreitbach und im Kurpark Bad Neuenahr richtig. Eine tierisch-neue Attraktion gibt es dagegen im Zoo Neuwied.

Uferlichter in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Im Ahrtal ist nach der Flutkatastrophe fast nichts mehr wie es war, doch eine weihnachtliche Tradition wird in Bad Neuenahr-Ahrweiler auch in diesem Jahr fortgesetzt: die Uferlichter. Im provisorisch wieder hergerichteten Kurpark sind die beleuchteten Pyramiden und Rebkugeln bis ins neue Jahr hinein zu sehen.

Diezer Krippenweg

Bis zum Dreikönigstag ist in Diez an der Lahn das "Krippchengucken" eine beliebte weihnachtliche Tradition. Auf dem Diezer Krippenweg durch die Innenstadt und die Altstadt sind in diesem Jahr 40 Krippen aus aller Welt in den Schaufenstern der Geschäfte, am Rathaus und in den Kirchen zu sehen.

Krippenweg am Biebrichsbach

Eine besondere weihnachtliche Wanderung durch die Natur gesäumt von 180 beleuchteten Krippen am Wegesrand erwartet Sie am Biebrichsbach im Westerwaldkreis. Die Krippen aus Stein, Keramik und Kunststoff befinden sich entlang von zwei Rundwanderwegen - 3,5 km (nach Horressen) und 4,2 km (durch die Stadt). Startpunkt ist jeweils am Mons-Tabor-Bad in Montabaur und bleiben noch bis zum 9. Januar aufgebaut.

Große Weihnachtskrippe in Wissen

In der Kath. Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Wissen steht die große Weihnachtskrippe noch bis zum 9. Januar. Sakristan Claus Behner und sein Team bauen die aufwendige Krippe bereits seit Jahrzehnten. Die Krippe verändert sich entsprechend der Weihnachtsgeschichte, sie ist also an Heiligabend komplett zu sehen. Nach "Heilige Drei Könige" wird die Krippe wieder rückgebaut.

Schwimmender Adventskranz

Ein überdimensionaler Adventskranz ist noch bis zum 6. Januar in Ulmen zu bestaunen. 31,42 Meter Umfang hat der beleuchtete Kranz, der auf dem Ulmener Maar schwimmt.

Weihnachtsdorf Waldbreitbach

Im Westerwald hat sich der kleine Ort Waldbreitbach auch in diesem Jahr wieder in ein "Weihnachtsdorf" verwandelt. Der gesamte Ort ist festlich geschmückt und in vielen Fenstern sind Weihnachtskrippen aufgestellt. Eine besondere Attraktion ist der "Stern von Bethlehem" im Wald über Waldbreitbach - ein mit 3.500 Glühbirnen und über 30 Krippen bestückter 1,9 Kilometer langer Wanderweg, der aus der Ferne betrachtet aussieht, wie ein leuchtender Stern.

Christmas Garden

Auf der Festung Ehrenbreitstein ist der Christmas Garden noch bis zum 9. Januar zu sehen. Dort können Besucher auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg nach Angaben der Koblenz-Touristik "einzigartige Lichtdesigns mit individuell komponierten Klangwelten" erleben. Der Christmas Garden öffnet immer ab der Dämmerung.

Besuch im Zoo Neuwied

Der Zoo Neuwied hat auch zwischen den Jahren geöffnet. Dort können unter anderem die drei jungen Berberlöwen - Malik, Thabo und Alore - die im September geboren wurden, und ihre Eltern Zari und Schröder besucht werden.

Trampolin und Klettern in Koblenz und Andernach

Einen sportlichen Tag können Sie nach den ruhigen Weihnachtsfeiertagen im Salto Koblenz verbringen. Der Trampolinpark im Stadtteil Metternich ist täglich (außer an Silvester) geöffnet. Auch die Boulderhalle Eifelblock in Koblenz und die Kletterhalle Kanditurm in Andernach sind geöffnet.