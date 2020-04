Die Bürgermeisterin der Stadt Koblenz, Ulrike Mohrs, hat Freiwillige dazu aufgerufen, sich bei der Stadt zu Pflegehilfskräften schulen zu lassen. Medizinische Vorkenntnisse seien dafür nicht erforderlich. Jede helfende Hand werde gebraucht, da noch nicht abzusehen sei, wie stark die Corona-Pandemie die Stadt noch treffen werde. Die Freiwilligen würden dann in Krankenhäusern oder auch in den sogenannten Pflegehilfseinrichtungen für die Betreuung von Corona-Patienten gebraucht. Die Helfer würden in zweitägigen Schulungen auf ihren Einsatz vorbereitet, so Mohrs.