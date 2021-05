per Mail teilen

Im Sommer legen etwa 20 Freiwillige im Wald rund um Hachenburg Feuchtbiotope an oder renaturieren den Fluss Wied. Wie das Forstliche Bildungszentrum mitteilt, sind die Aktionen Teil eines Projekts, das in diesem Jahr Premiere feiert. Zwei zentrale Themen bei dem Projekt seien Wasserspeicherung und Wiederbewaldung. Wie das Forstliche Bildungszentrum mitteilt, sollen neue Feuchtbiotope im Wald angelegt werden. Außerdem sollen Zäune gebaut und aufgestellt werden, um junge Bäume davor zu schützen, dass Wildtiere wie Rehe die Triebe fressen. An der Wied bei Steinebach sollen zudem Fichten gefällt werden, um die Wasserqualität des Flusses zu verbessern. Wie das Forstliche Bildungszentrum mitteilt, ist das Projekt nicht nur ökologisch wichtig, sondern auch eine Bereicherung für die freiwilligen Teilnehmer. Es sei Zeit für den Austausch untereinander und es gebe viel über Ökologie und Biodiversität zu lernen.