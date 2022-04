Freiwillige bauen Schutzzäune gegen Wölfe auf

Ein Netzwerk aus freiwilligen Helfern unterstützt künftig Tierhalter im Westerwald beim Aufbau von wolfsicheren Schutzzäunen. Wie das Netzwerk Wiki-Wolves mitteilt, soll damit erreicht werden, dass die Tierhalter die Wölfe in der Region mehr akzeptieren. Am Wochenende haben freiwillige Helfer bereits einen Wolfsschutzzaun bei einem Schafzüchter in Mudenbach aufgestellt. Der Züchter habe sich für einen solchen Zaun entschieden, weil sein Hof im Lebensraum des Leuscheider Wolfsrudels liege. Weitere Hilfseinsätze sollen bei anderen Tierhaltern im Westerwald und andernorts folgen. Die Helfer würden nicht nur Zäune aufbauen, sondern auch beim Freischneiden der Zäune helfen oder Nachtwache halten, wenn Wölfe in der Nähe sind. Das Netzwerk Wiki-Wolves ist derzeit noch auf der Suche nach freiwilligen Helfern.