In Koblenz sind in der Nacht zum Sonntag Figuren der Freiluft-Ausstellung "Alltagsmenschen" beschädigt und zum Teil mit Farbe beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Figuren am Eingang zum Schlossgarten und am Rheinufer aus ihren Verankerungen gerissen und umgestürzt. Weitere Figuren an den Rheintreppen und im Schlossgarten seien mit Farbe beschmiert und beschädigt worden. Über die Täter sei noch nichts bekannt. Die Polizei sucht eigenen Angaben zufolge jetzt Zeugen. Die etwa 40 Figuren zweier Künstlerinnen stehen seit April für drei Monate in Koblenz.