Die Betreiber vieler Freibäder im Norden von Rheinland-Pfalz hoffen darauf, dass sie nächsten Mittwoch in die Saison starten können. Wie schon im letzten Jahr, müssten sich die Besucher dabei aber an einige strenge Regeln halten. Zum Beispiel müssten sich Besucher einen festen Termin holen und die meisten Freizeiteinrichtungen - wie Volleyball-Felder oder Tischtennisplatten - blieben gesperrt, heißt es etwa vom Moselbad in Cochem. Das gleiche gilt nach Angaben der Städte auch für das Rheingoldbad in St. Goar und das Freibad in Andernach. Voraussetzung für die Öffnung sei, dass sich der Perspektivplan des Landes nicht in letzter Sekunde ändere. Bei den weiter sinkenden Inzidenzzahlen gehe man davon aber nicht aus. Verzögerungen gibt es nach Angaben der Stadt dagegen in Boppard. Wegen Bauarbeiten soll das Freibad hier erst nach den Sommerferien geöffnet werden.