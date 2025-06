In den kommenden Tagen wird es sommerlich warm. Die Freibadsaison im Norden von Rheinland-Pfalz geht jetzt so richtig los. Hier können Sie in der Region Koblenz schwimmen gehen.

Das Freibad in Koblenz-Oberwerth hat seit dem 11. Mai geöffnet. Dort wurden nach Auskunft des Bades unter anderem die Schwimmbecken saniert. Das Freibad hat zudem mehrere Sprungtürme, die bis zu zehn Meter hoch sind. Der Außenbereich des Mons Tabor Bads in Montabaur ist seit dem 1. Mai offen. Dort gibt es nach Auskunft der Stadt jetzt ein neues Bezahlsystem. Besucher können an der Kasse ausschließlich bar bezahlen. Zusätzlich gibt es einen neuen Kassenautomat, der nur mit EC- oder Kreditkarte funktioniert.

Das Waldschwimmbad in Nastätten hat seit dem 17. Mai für die Besucher geöffnet. Das Rheingoldbad in Sankt Goar-Werlau ist am 15. Mai in die diesjährige Badesaison gestartet. Und auch weitere Freibäder in der Region haben seit Anfang bis Mitte Mai wieder ihre Pforten geöffnet, wie beispielsweise in Andernach, Pellenz, Boppard, Nassau, Ransbach-Baumbach, Vallendar, Mayen, Polch, Winningen, Bendorf, Lahnstein und Remagen.

Auch in diesem Jahr muss das von der Flutkatastrophe 2021 zerstörte Thermalbad Bad Bodendorf geschlossen bleiben. Geplant ist ein Neubau für 8,3 Millionen, der bis 2027 fertig sein soll. Die Sanierung der von der Flut schwer beschädigten Ahr-Thermen in Bad Neuenahr soll noch in diesem Jahr beginnen.

Eintrittspreise teilweise gestiegen

Einige Freibäder im nördlichen Rheinland-Pfalz haben zum Start der Badesaison 2025 ihre Eintrittspreise erhöht. Das hat eine stichprobenartige Umfrage des SWR ergeben. In den Freibädern Andernach und Pellenz wurde nach Auskunft der Stadt Andernach die 10er Eintrittskarte um 2 Euro auf 20 Euro erhöht. Die Familienkarte stieg im Preis um 10 Euro auf 70 Euro. Um die Konkurrenz der beiden Freibäder gering zu halten, werden die Preisänderungen zwischen den Bädern laut Stadt immer abgestimmt.

Das Freibad Oberwerth in Koblenz hat ebenfalls seine Preise angepasst. Die Einzelkarte kostet jetzt beispielsweise 5 Euro, statt im Vorjahr 4 Euro. In den Freibädern Lahnstein, Boppard und Nassau hingegen bleiben die Preise den Angaben zufolge unverändert.

Um sich nicht in lange Schlangen an der Kasse anstellen zu müssen, besteht hier die Möglichkeit, vorab online E-Tickets für den Zutritt zum Bad zu buchen. Über die Webseite koblenz.baeder-suite.de kann dies schnell und bequem abgewickelt werden.

Personalmangel in Freibädern

In den Freibädern Andernach und Pellenz ist die Personallage nach eigener Auskunft angespannt. Dennoch müssten die Öffnungszeiten nicht angepasst werden. Um den Personalmangel aufzufangen, arbeite das Freibad mit externen Dienstleistern zusammen, sagte eine Sprecherin. Die Stadtverwaltung sei bestrebt, das Freibad mit eigenem Personal zu betreiben, jedoch sei die Marktlage in diesem Bereich zurzeit sehr angespannt.

Die Personalsituation im Thermal-Freibad Boppard ist laut Stadt stabil. Aktuell ist noch eine Stelle in der Badaufsicht zu besetzen. Das Freibad Oberwerth in Koblenz ist nach eigenen Angaben personell für die Saison 2025 gut aufgestellt.

"Wir sind frühzeitig in Sachen Personalfindung gestartet. Neben unserem Stammpersonal konnten Saisonarbeitskräfte und studentische Hilfskräfte akquiriert werden", sagte ein Stadtsprecher. Auch in den Freibädern Lahnstein und Nassau sind die Stellen den Angaben zufolge voll besetzt.