Für viele Freibadbetreiber kamen die Corona-Auflagen etwas zu spontan. So schnell können viele ihren Betrieb nicht darauf einstellen. Das zeigt eine SWR-Umfrage im Norden von Rheinland-Pfalz.

Seit Mittwoch gibt es im Land viele Corona-Lockerungen. Neben den Fitnessstudios dürfen auch die Freibäder wieder öffnen. Darauf freuen sich sicher viele Menschen. Allerdings bleiben im nördlichen Rheinland-Pfalz fast alle Freibäder noch geschlossen.

In Sankt Goar-Werlau am Mittelrhein geht es am 5. Juni, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein mit. Demnach schafften sie es in weniger als zwei Wochen, die Corona-Auflagen der Landesregierung umzusetzen.

Einbahnstraßen-Schwimmen in Sankt Goar-Werlau

Konkret heißt es für das Bad: Es dürfen höchstens 200 Menschen ins Freibad und maximal 70 gleichzeitig in allen Becken sein. Die Badegäste dürfen die abgetrennten Bahnen in nur eine Richtung und mit ausreichend Abstand schwimmen. Am Ende der Bahn müssen sie das Becken verlassen und können sich vorne für die nächste Bahn wieder anstellen. Auf dem gesamten Gelände gibt es eine extra Wegeführung und bei Umkleiden, sanitären Einrichtungen oder auf der Liegewiese gelten die üblichen Abstandsregeln.

Große Herausforderung für alle Freibäder

Das Cochemer Freibad öffnet frühestens am Dienstag nach Pfingsten. Das Freibad in Treis an der Mosel möchte am Freitag nach Pfingsten aufmachen und in Kamp-Bornhofen am Mittelrhein und Nassau an der Lahn wird noch entschieden, wann und wie oft die Freibäder in die Saison starten.

Der Bürgermeister von Kamp Bornhofen, Frank Kalkofen, sagte dem SWR, möglicherweise werde das Freibad zunächst nur an den Wochenenden aufgemacht – und dann müsse geschaut werden, wie es läuft.

Kritik vieler Badbetreiber

Das Hauptproblem sei, dass die Badbetreiber erst Anfang der Woche die Corona-Regeln des Landes bekommen haben und das sei viel zu knapp, um sie auf die Schnelle umzusetzen.

Hohe Hygiene-Regeln - große Herausforderung

Es ist eine Mammutaufgabe für die Freibadbetreiber. So darf es etwa nur einzelne, markierte Parzellen für Badegäste auf der Liegewiese geben. Vorgeschrieben sind auch geführte Wege vom Schwimmbecken zu den Liegewiesen. Auch im Wasser muss ein Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Um das alles umzusetzen und zu kontrollieren, werden mehr Mitarbeiter gebraucht, was auch finanziell ein Aufwand sei. Die Freibäder rechnen mit einer schwierigen Saison - mit weniger Badegästen als üblich.

Biergarten auf Freibadwiese

Wegen der Auflagen verzichtet das Freibad in Neuwied Oberbieber vorerst darauf zu öffnen. Es startet stattdessen mit einer Idee in die Freibadsaison: das Bad wird in einen Biergarten umgewandelt.

Der Biergarten auf der Liegewiese im Freibad in Neuwied Oberbieber im Aubachtal macht am Samstag zum ersten Mal auf. Die Idee dazu hatte der Heimat- und Verschönerungsverein. Dieser Biergarten auf rund 6.000 Quadratmetern wird dann wohl einer der größten in der Region sein.

Baustelle auf dem Oberwerth in Koblenz

Das Koblenzer Freibad auf dem Oberwerth bleibt vorerst geschlossen. Hier sind allerdings die noch nicht abgeschlossenen Sanierungsarbeiten der Grund. Nach Angaben eines Stadtsprechers wird das Freibad frühestens im August öffnen. Damit verzögert sich der Abschluss der Arbeiten. Zu Beginn der Instandsetzungen an den Becken im September 2019 hieß es noch, dass die Arbeiten im Juni 2020 abgeschlossen seien.