Einzelne Freibäder im Norden von RLP bereiten sich darauf vor, trotz Corona-Pandemie in die Saison zu starten, sobald sie dies dürfen. In Lahnstein prüft die Stadt derzeit ein Sicherheitskonzept, das den Besuchern genügend Schutz bieten soll.

Der Badebetrieb werde aber nur in einem sehr eingeschränkten Umfang möglich sein, hieß es. So werde etwa die Zahl der Besucher beschränkt, um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können. Die Stadt Ransbach-Baumbach bereitet sich ebenfalls auf eine Öffnung des Freibades vor. Den Angaben zufolge sei aber noch nicht sicher, ob das Bad tatsächlich öffnen werde. Und auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler wartet die Stadt ab, welche Auflagen Bund und Land vorsehen. Solange bleibe das Hallen und Freizeitbad TWIN geschlossen. Das historische Thermalbad in Sinzig Bad Bodendorf hingegen wird nicht öffnen. Nach Angaben des Pächters könne der Betrieb die voraussichtlichen Auflagen nicht erfüllen.