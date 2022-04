Freibäder bereiten sich auf Saison vor

Auch im Norden des Landes bereiten sich die Freibad-Betreiber auf die Saison vor. Nach zwei Jahren Badebetrieb mit Auflagen freuen sich die Betreiber wieder auf eine Saison ohne größere Beschränkungen. Im Westerwald startet das Erlebnisbad in Herschbach in der Verbandsgemeinde Selters voraussichtlich am 30. April in die Saison. Am 1. Mai öffnet das Freibad in Ransbach-Baumbach. Das Freibad in Nassau an der Lahn macht voraussichtlich am 8. Mai auf. Das Moselbad in Cochem und die Freibäder in Treis-Karden und Ellenz-Poltersdorf wollen nach Angaben des Betriebsleiters am 26. Mai öffnen. Die Eröffnung des Freibads in Koblenz auf dem Oberwerth hängt nach Auskunft eines Sprechers vom Wetter ab. Das Wasser in den Becken wird mit Solarthermen beheizt. Alle Badbetreiber in der Region freuen sich, dass es kaum noch Beschränkungen gibt - etwa bei der Anzahl der erlaubten Badegäste.