Die Sanierungsarbeiten am Freibad Oberwerth in Koblenz werden voraussichtlich bis zur Badesaison im Sommer abgeschlossen sein. Davon geht Christian Altmaier von den Freien Wählern nach einem Ortstermin aus. Insgesamt hätten die Baumaßnahmen rund vier Millionen Euro gekostet, davon seien 900.000 Euro Fördergelder des Landes, so Altmaier. Erneuert wurden unter anderem die Schwimmbecken. Sie seien über die Jahre marode geworden. Sie wurden durch moderne, langlebige Edelstahlbecken ersetzt. Außerdem soll das Freibad Oberwerth nach der Sanierung barrierefrei sein.