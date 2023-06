50-Meter-Becken im Freibad Oberwerth in Koblenz wird freigegeben

Im Koblenzer Freibad auf dem Oberwerth wird heute das 50-Meter-Becken geöffnet. Nach Angaben der Stadt haben Tests ergeben, dass das große Becken nun kein Wasser mehr verliert.

Das Freibad in Koblenz ist bereits am 22. Mai in die Badesaison gestartet. Doch das Hauptbecken konnte in den vergangenen Wochen nicht benutzt werden. Denn nach der Winterpause war die Folie in dem Schwimmbecken offenbar an einigen Stellen undicht, deshalb sind laut Stadt etwa 100.000 Liter Wasser im Boden versickert. Ein Sprecher teilte mit, dass die Löcher und Risse mittlerweile abgedichtet worden seien. Das Becken könne ab 11 Uhr uneingeschränkt benutzt werden.

Für das Freibad Oberwerth in Koblenz können Tickets auch online gekauft werden. Saisonstart war am 22. Mai - allerdings noch mit verkürzten Öffnungszeiten. Seit dem 27. Mai ist das Bad täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Neuer 10-Meter-Sprungturm im Freibad wird geöffnet

Auch der neue 10-Meter-Sprungturm hat demnach ab Dienstagvormittag geöffnet. Die sechs Tonnen schwere Stahlkonstruktion war in diesem Frühjahr fertiggestellt worden. Sie ersetzt den alten Sprungturm, der 2021 abgerissen werden musste.

In den ersten Wochen der Saison konnten die Badegäste im Freibad Oberwerth nur das 25-Meter- und das Nichtschwimmerbecken nutzen. Diese beiden Becken wurden vor zwei Jahren für etwa 3,5 Millionen Euro saniert und mit einer Edelstahlwanne ausgekleidet.

50-Meter-Becken auf dem Oberwerth bisher nicht saniert

Für die Sanierung des 50-Meter-Beckens habe bislang das Geld gefehlt, teilte die Stadt mit. In dem maroden Betonbecken hatten sich den Angaben zufolge bereits in der Vergangenheit Risse gebildet. Deshalb sei das Becken mit einer speziellen Plastikplane auskleiden worden. Diese habe im Laufe der Zeit Löcher und Risse bekommen, die jetzt geflickt werden mussten.

Nach Angaben der Stadt ist die Wasserqualität in allen Becken sehr gut. Im 50-Meter-Becken liege die Wassertemperatur allerdings noch bei kühlen 17 Grad. Mit Hilfe von Solarthermie könne die Temperatur aber recht schnell auf etwa 21 Grad angehoben werden.