Freibad Ahrweiler will nach Flut noch in diesem Sommer öffnen

Gute Nachrichten für alle Wasserratten: Das durch die Flut schwer beschädigte Freibad in Ahrweiler soll noch in diesem Sommer wieder öffnen. Die Pächter haben nach eigenen Angaben bislang über eine Million Euro investiert.

Die Flutwelle der Ahr hatte das direkt am Ufer liegende Bad mit voller Wucht getroffen. Der Kiosk und die Umkleideräume wurden zerstört, die Solaranlage am Beckenrand weggerissen. Auf der Liegewiese hinterließ die Flut Schlamm und Trümmer und drückte Beulen in die 25 Meter lange Edelstahlrutsche. Auch das Schwimmerbecken bekam einiges ab, sagt Pächter Frank Scholzen: "Da hat die Ahr von unten gegengedrückt. Deshalb hat die dicke Wanne aus Edelstahl jetzt am Boden mehrere Höcker."

Neue Wasseraufbereitungsanlage für das Freibad

Eigentlich müsste die Wanne mit einer Wasserfläche von 530 Quadratmetern ausgetauscht werden. Das war laut des Pächters aber in der Kürze der Zeit nicht zu schaffen. "Noch ist sie dicht – und wird es in diesem Sommer auch bleiben", hofft Frank Scholzen.

Komplett erneuert werden musste nach Angaben von Scholzen die Wasseraufbereitungsanlage. Sie war vom Hochwasser völlig zerstört worden. Bisher habe die Pächter-Familie mehr als eine Million Euro ausgegeben, sagt Scholzen. Er hofft, dass ein großer Teil der Summe vom staatlichen Wiederaufbaufonds übernommen wird. Entsprechende Anträge habe die Familie bereits gestellt.

Bauarbeiten auf dem Gelände des Freibades in Ahrweiler nach der Flutkatastrophe. SWR

"Wir öffnen das Freibad im Juni, das ist unser Ziel."

Derzeit sind noch viele Handwerker auf dem Freibad-Areal in Ahrweiler tätig. Es wird gesägt, gehämmert und geflext. Scholzen hofft, dass das auch so bleibt und weiterhin alle Handwerker kommen, die zugesagt haben. "Wir öffnen das Freibad im Juni, das ist unser Ziel. Ob jetzt am 1. Juni oder am 30., das wissen wir noch nicht. Das hängt davon ab, wie schnell die Handwerker fertig werden."

Anwohner und Stadt freuen sich über Wiederöffnung des Freibades

Immer wieder kommen Bürger vorbei, schauen über den Zaun und freuen sich über den Baufortschritt. Die Wiederöffnung des Freibades in Ahrweiler sei für die Bewohner des Ahrtals enorm wichtig, sagt Frank Scholzen. "Das ist ein Lichtblick. Gerade für die Kinder. Die können sich dann hier austoben und ein paar fröhliche unbeschwerte Stunden verbringen."

Das sieht auch die Eigentümerin des Bades so, die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bürgermeister Guido Orthen (CDU) freut sich über die Tatkraft der Pächter-Familie Scholzen. "Viele Familien in der Stadt und im Ahrtal werden wegen der Katastrophe auf einen Sommerurlaub 2022 verzichten müssen. Umso mehr hoffen wir, dass das Freibad Ahrweiler den Bürgern ein wenig Erholung und Normalität in dieser Zeit bieten kann."