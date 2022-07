per Mail teilen

Das Frauenhaus im Westerwald kann nach Auskunft einer Sprecherin keine Frauen und Kinder mehr aufnehmen. Hintergrund sei, dass es keine bezahlbaren Wohnungen in der Region gebe. Die Frauen müssten also länger im Frauenhaus bleiben und würden dort die Plätze blockieren. Hinzu komme, dass allein in Rheinland-Pfalz immer noch etwa 300 Frauenhausplätze fehlen würden, heißt es weiter.