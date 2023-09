Frau stirbt bei Brand eines Mehrfamilienhauses in Bendorf

Am Sonntagnachmittag ist nach einem Brand in Bendorf in einem Mehrfamilienhaus eine Frau tot aufgefunden worden. Wie es zum Brand kam, ist noch unklar.

In Bendorf am Rhein ist am Sonntagnachmittag eine Frau bei einem Wohnungsbrand gestorben. Wie die Polizei mitteilt hat es am frühen Nachmittag gegen 13:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mühlhofen gebrannt. Brand schnell gelöscht Zwar hätte die Feuerwehr den Brand schnell löschen können, die Frau konnte aber nicht mehr gerettet werden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde sie leblos aus dem Zimmer geborgen, in dem es gebrannt hat. Zum Alter der Frau, wie genau sie gestorben ist und zur Brandursache hat die Polizei noch keine weiteren Informationen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Weitere Personen seien durch das Feuer nicht verletzt worden, so die Polizei. Großeinsatz der Feuerwehr Die Feuerwehr Bendorf war mit 25 Einsatzkräften und einer Drehleiter der VG Vallendar im Einsatz.