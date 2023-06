Frau randaliert im Bus, weil sie zum Schwimmbad will

Am Samstag kam es auf einer Busfahrt von Weitersburg nach Bendorf zu einem kuriosen Vorfall. Eine Frau rastete aus, weil der Busfahrer sie nicht am Schwimmbad absetzen wollte.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Samstagmorgen in Weitersburg in einen Linienbus Richtung Bendorf am Rhein (Kreis Mayen-Koblenz) eingestiegen. Während der Fahrt habe sie vom Busfahrer verlangt, sie am Freibad in Bendorf-Sayn abzusetzen - obwohl die Buslinie dort gar nicht vorbeifährt. Daraufhin sei es zum Streit gekommen.

Angriff auf Busfahrer

Demnach hat die 57-Jährige versucht, den Busfahrer an der Haltestelle "Im Stadtpark" mit erhobener Hand zu attackieren. Nach Angaben der Polizei konnte der Busfahrer den Angriff jedoch verhindern, indem er aus dem Bus ausstieg.

Die Frau habe diese Gelegenheit dazu genutzt, sich auf den Fahrersitz zu setzen und mit ihren Schuhen mehrfach gegen die Fensterscheibe zu treten. Zudem habe sie währenddessen auf den Fahrersitz uriniert. Nach Eintreffen der Polizei habe sich die Situation beruhigt. Die Frau sei von einem Angehörigen abgeholt worden.

Frau muss Reinigungskosten übernehmen

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Fensterscheibe sei durch die Tritte auch nicht beschädigt worden. Gegen die 57-Jährige seien nun entsprechenden Strafverfahren eingeleitet worden. Außerdem muss sie höchstwahrscheinlich die Reinigungskosten für den Fahrersitz tragen.