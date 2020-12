Spaziergängerin in Mendig plötzlich "vom Erdboden verschluckt"

In Mendig ist eine Frau am Dienstagabend beim Gassigehen mit ihrem Hund in ein anderthalb Meter tiefes Loch gefallen. Mittlerweile ist klar, wie dieses dort entstanden ist.

Der Unfall geschah in der Nähe des Flugplatzes in Mendig. Dort waren zwei Schwestern mit ihren Hunden unterwegs. Dabei fiel eine der beiden Frauen in das anderthalb Meter tiefe Loch. Die 53-Jährige habe es in der Dunkelheit trotz ihrer Taschenlampe nicht gesehen, heißt es von der Polizei. Die Frau konnte sich selbst befreien. Die Gefahrenstelle auf dem Fußweg in Mendig wurde von der Polizei abgesichert. Loch offenbar durch Wasserrohrbruch verursacht Mittlerweile ist auch klar, was das Loch verursacht hat. Ein Wasserrohrbuch hat die Stelle offenbar unterspült, weshalb dort die Erde abgesackt ist. Ein Anwohner hatte das Loch schon Dienstagmorgen gemeldet: "Ich bin hier gestern morgen vorbeigelaufen. Da kamen große Wassermassen aus dem Boden. Ich habe gegen 10 Uhr die Verbandsgemeinde informiert. Da kamen auch Arbeiter. Die sind dann aber wieder verschwunden." Schaden war schon am Dienstagvormittag bekannt Abgesperrt wurde die Stelle zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Der Leiter des zuständigen Wasserwerks, Jürgen Wagner, zeigt sich betroffen über den Vorfall: "Dass wir hier eine Unterspülung verursacht haben tut mir unendlich leid – auch dass hier ein Mensch zu Schaden gekommen ist. Ist wohl Gottseidank nichts Ernsthaftes passiert", sagt er im Gespräch mit dem SWR. Wie es genau zu dem Wasserrohrbruch kommen konnte, dazu kann Wagner bisher noch nichts sagen. Die Untersuchungen laufen noch. Besonders ärgerlich: An der gleichen Stelle hat es bereits im Frühjahr einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals sei auch Wasser ausgetreten, "das ist dann auch repariert worden", erzählt Wagner. Aber mit Absackungen hatten wir soweit ich weiß, vorher kein Problem." Die Polizei hat das Loch inzwischen abgesperrt. SWR Hauptschlagader beschädigt Die Leitung an dieser Stelle sei eine Hauptschlagader des Wasserversorgungszweckverbands Maifeld-Eifel, wie der Werkleiter berichtet. Rund 8.000 Kubikmeter Wasser fließen jährlich hindurch - Wasser für mindestens eine Verbandsgemeinde. Die Leitung werde für den Dauerbetrieb zwingend benötigt, sagt Wagner. "Gottseidank sind wir momentan in der Lage, sie zu ersetzen." Am Alter der Leitung könne es nicht liegen. Die ist laut Wagner erst etwa 20 Jahre alt. Rohre dieser Art hielten normalerweise 40 Jahre, so der Werksleiter. Deshalb schauen sich die Experten vom Wasserwerk das Loch jetzt nochmal genauer an. Sie wollen herausfinden, wie es unter der Erde aussieht und ob noch größerer Schaden entstanden ist. Und dann soll das Loch natürlich schnell wieder zugeschüttet werden.