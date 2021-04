Eine Frau hat in einer Arztpraxis in Andernach am Freitag ein Vorstellungsgespräch gehabt und wurde danach aus Versehen in der Praxis eingeschlossen. Polizeiangaben vom Sonntag zufolge wurde die Frau offenbar schlichtweg vergessen. Ein Anrufer habe die Beamten alarmiert, die Frau selbst habe kein Telefon dabei gehabt, hieß es. Die Frau habe sich mit Nachrichten auf einem Zettel mit den Beamten verständigt. Schließlich habe sie jemand mit einem Türschlüssel befreit.