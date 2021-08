Das Landeskriminalamt warnt vor angeblichen Wunderheilern im russischen Fernsehen und am Telefon. Die Betrüger haben eine Frau aus dem Landkreis Mayen-Koblenz auf diese Weise um mehr als 130.000 Euro betrogen. Die 73-jährige sah nach Angaben des Landeskriminalamtes in einem russischen TV-Sender die Werbung einer angeblichen Wunderheilerin. Sie rief daraufhin bei einer eingeblendeten Telefonnummer an. In mehreren Telefonaten wurde der Frau aus dem Kreis Mayen-Koblenz danach eine "Wunderheilung" versprochen, wenn sie bestimmte Rituale durchführe und anderen nichts darüber erzähle. Die 73-Jährige glaubte fest daran und überwies erst rund 4.500 Euro. Später übergab sie dann noch deutlich mehr Geld in an Abholer. Die Polizei warnt eindringlich davor, Geld an selbsternannte Wunderheiler zu übergeben. Betroffene sollten sich an ihre zuständige Polizeidienststelle wenden.