In Weißenthurm ist am Sonntagmorgen eine 53-jährige Frau mit 2,45 Promille durch die Stadt gefahren. Sie hatte sich nach Polizeiangaben zuvor mit ihrem Mann gestritten.

Demnach traf die Polizei die Frau am Sonntagmorgen stark alkoholisiert in ihrem Pkw in der Stadt an. Ein freiwilliger Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Die Polizisten stellten Führerschein und Autoschlüssel sicher und nahmen die Frau mit auf die Wache. Eine Blutprobe bestätigte den Wert. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e. V. wird ab 1,1 Promille Blutalkoholgehalt eine absolute Fahruntüchtigkeit angenommen und in jedem Fall ein Strafverfahren eingeleitet. Ab ca. zwei Promille wird demnach das Betäubungsstadium erreicht und es treten Störungen des Gedächtnisses und der Orientierung auf. Bei über drei Promille beginnt demnach eine schwere, akute Alkoholvergiftung, die im schlimmsten Fall zum Tod durch Atemstillstand führen kann.