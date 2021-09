Frau aus brennendem Sportboot gerettet

per Mail teilen

Bei Andernach hat auf dem Rhein gestern Abend ein Sportboot gebrannt. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer im Inneren des Bootes aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Dort habe sich auch die Bootsführerin aufgehalten. Ein vorbeifahrendes Fahrgastschiff habe das ältere Sportboot aufnehmen und mit Hilfe von Feuerwehrkräften an die Hafenmauer in Andernach bringen können. Dort sei es gelöscht worden, die Frau sei unverletzt geblieben. An dem Boot entstand den Angaben zufolge hoher Sachschaden. Es wird weiter ermittelt.