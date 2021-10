15.000 Tickets für den Großen Preis der Eifel verkauft

Der Nürburgring hat bei seinem Formel-1-Comeback nach sieben Jahren 15.000 von möglichen 20.000 Tickets verkauft. Die Unterkünfte im angrenzenden Adenau sind trotzdem ausgebucht. Die Polizei rechnet aber nicht mit Verkehrsproblemen.

Abziehen müsse man hiervon allerdings die Ticketinhaber, die "letztlich nicht dabei sein können, weil sie aus einem Risikogebiet kommen", sagte ein Ring-Sprecher. Das gelte auch für Ticketbesitzer, die aus einem Gebiet in Deutschland mit einer Sieben-Tages-Inzidenz über 30 kommen. Sie dürfen nicht zur Rennstrecke und bekommen das Geld für ihre Tickets zurückerstattet.

Angesichts der knappen Vermarktungszeit von wenig mehr als zwei Wochen seien 15.000 verkaufte Tickets "ein sehr gutes Ergebnis", sagte der Sprecher. Erst Ende September hatte das Hygiene- und Gesundheitskonzept des Nürburgrings für den Großen Preis der Eifel von der Kreisverwaltung Ahrweiler grünes Licht erhalten. In den letzten Tagen stiegen die Infektionszahlen in ganz Deutschland rapide an.

Unterkünfte in Adenau ausgebaut

Die Fans haben sich am Freitag vor allem auf Mick Schumacher gefreut. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher sollte im Training für Alfa Romeo mitfahren. Allerdings fiel das erste freie Training wetterbedingt aus.

Alle Unterkünfte in der Verbandsgemeinde Adenau sind ausgebucht. Es werden sogar Gäste in die umliegenden Kreise vermittelt, sagte Bürgermeister Guido Nisius. Hoteliers, Ladenbesitzer und Gastronomen in der Region freuen sich jetzt in der Corona-Zeit über die große Nachfrage.

Allerdings spielt das Wetter am Nürburgring nicht so mit. Die Fans sollten sich Regenschirme und Regenjacken zur Rennstrecke mitnehmen. Es ist mit Schauern, Wind und Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad zu rechnen.

Keine Verkehrsprobleme zu erwarten

Zumindest sind aber keine Verkehrsprobleme zu erwarten. Für die Anreise hat die Polizei keine Umleitungen geplant. Die Formel-1-Veranstaltung sei deutlich kleiner, als früher, sagt Polizeihauptkommissar Heiko Schmitz von der Polizei in Adenau. In der Vergangenheit seien bis zu 90.000 Menschen zur Formel 1 an den Ring gekommen.

Die Polizei in Adenau rechnet auch nicht mit Fans entlang der Rennstrecke. Der Veranstalter habe die Grand-Prix-Strecke gut abgeschirmt.