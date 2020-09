Beim Formel-1-Wochenende am Nürburgring Anfang Oktober sind bis zu 20.000 Zuschauer erlaubt. Das sind 20 Prozent der vorhandenen Kapazitäten.

Das hat die Kreisverwaltung Ahrweiler der Rennstrecke mitgeteilt. Der "Große Preis der Eifel" findet vom 9. bis 11. Oktober erstmals seit sieben Jahren wieder auf dem Nürburgring statt. Personalisierte Tickets gibt es ab dem 22. September ausschließlich online zu kaufen.

Die 20.000 Zuschauer sind nach Angaben des Veranstalters möglich, weil es derzeit im Kreis Ahrweiler kein auffälliges Corona-Infektionsgeschehen gebe.

Zuschauer müssen Regeln beachten

Die Zuschauer müssen sich am Rennwochenende an ein Gesundheits- und Hygienekonzept halten. Um die Kontakte umfänglich nachverfolgen zu können, werden die Tribünen in einzelne Sektionen und ausgewiesene Sitzblöcke unterteilt. Diese Blöcke verfügen über jeweils vier buchbare Sitzplätze und haben zueinander einen entsprechenden Abstand.

Auf dem Weg von der Ticketkontrolle zum Sitzplatz herrscht Maskenpflicht. Jeder Tribüne sei eine feste Parkzone zugeteilt. Ein Besucherleitsystem sorgt dafür, dass sich Besucher von unterschiedlichen Tribünen nicht begegnen müssen.

Schon beim großen Preis der Toskana waren 3.000 Zuschauer an der Rennstrecke erlaubt. picture-alliance / Reportdienste HOCH ZWEI

2.500 Zuschauer bei der DTM

Am vergangenen Wochenende fuhr zum zweiten Mal in diesem Monat die DTM auf dem Ring. An jedem Renntag waren 2.500 Zuschauer erlaubt. Bereits Mitte August hatte es mehrere Rennen vor mehreren tausend Zuschauern geben. Dies habe beim Oldtimer-Grand-Prix, dem ADAC GT Masters und bei der Langstrecken-Serie trotz aller Corona-Auflagen gut funktioniert, so der Veranstalter.

Erstes Formel1-Rennen am Nürburgring seit sieben Jahren

Wegen der finanziellen Turbulenzen am Nürburgring hatten sich die Streckenbetreiber sieben Jahre lang keine Auftritte der Formel 1 mehr leisten können. Wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie kam der Nürburgring allerdings wieder ins Gespräch, weil die Rennserie für ihren Notbetrieb auf der Suche nach weiteren tauglichen Kursen in Europa war.

Während Hockenheim sich nicht mit den Formel-1-Bossen auf einen Deal einigen konnte, der für die Ring-Gesellschafter keine finanziellen Risiken gehabt hätte, kam das Geschäft mit dem Nürburgring zustande.