Schüler und Schülerinnen der Carl Orff Förderschule in Neuwied machen bei einem Umwelt-Projekt der Europäischen Union mit. Dafür nehmen sie Wasserproben am Rhein und untersuchen sie auf Plastikteilchen. Mit der Aktion sollen nach Angaben des Veranstalters Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren dazu angeregt werden, sich mit dem Thema Plastikmüll in der Umwelt und speziell in und an Gewässern auseinander setzen. Die Daten aus den Wasserproben sollen von Forschern ausgewertet und auf einer Online-Karte sichtbar gemacht werden. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Ruhr-Universität Bochum. Geplant ist den Angaben zufolge, die Aktion künftig auf die gesamte Europäische Union auszuweiten. So könnten noch mehr Länder aus Europa teilnehmen, um die Plastikverschmutzung gemeinsam zu bekämpfen, heißt es in einer Pressemitteilung.