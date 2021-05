Der Bund fördert die Sanierung von 20 Kulturdenkmälern in Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben mit etwa fünf Millionen Euro. Demnach sollen unter anderem auch die Burg Lahneck in Lahnstein, die Saffenburg in Mayschoss sowie die Katholische Kirche St. Laurentius in Masburg einen Zuschuss erhalten. Außerdem könne die Stumm-Orgel der Lahnsteiner Pfarrkirche St. Martin durch die Förderung saniert werden, heißt es. Das Geld stammt den Angaben zufolge aus einem Sonderprogramm zum Denkmalschutz des Bundes.