"Flutwein" sorgt für Millionen-Spende

Durch das Projekt „Flutwein“ sind nach Angaben der Initiatoren knapp 4,5 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. An die 47.500 Menschen hätten demnach im Internet Weine von Winzern gekauft, die von der Flutkatastrophe an der Ahr betroffen sind. Obwohl die Flaschen größtenteils mit Schlamm verschmiert und die Etiketten beschädigt sind, waren sie den Angaben zufolge begehrt. Zu kaufen gab es einzelne Flaschen, aber auch Weinpakete - und sogar leere Weinfässer aus dem Flutgebiet konnten gegen eine Spende erworben werden. Insgesamt 42 dieser Fässer für je 750 Euro konnten nach Angaben der Initiatoren verkauft werden. Besonders begehrt waren laut einem Sprecher des Projekts die limitierten Flaschen mit besonderer Nummerierung. Von ihnen gibt es insgesamt 1000 Stück. Die Weinflaschen sollen ab Oktober verschickt werden. Wie genau die gesammelten Spenden verteilt werden, steht noch nicht fest. Sie sollen laut dem Sprecher möglichst fair an die betroffenen Betriebe verteilt werden.