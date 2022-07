Flutopfer aus dem Ahrtal berichten von ihrem Schicksal

Durch die Flutkatastrophe haben zahlreiche Menschen im Norden von Rheinland-Pfalz von einem auf den anderen Tag alles verloren. Zwei Betroffene aus dem Ahrtal erzählen beim ARD-Spenden-Abend ihre Geschichten.

Schon den ganzen Freitag läuft unter dem Motto "Wir halten zusammen“ der Hinweis auf den ARD-Spendentag. Höhepunkt ist der Spenden-Abend im Ersten, eine große Live-Sendung, die ab 20.15 Uhr im Ersten übertragen wird. Prominente Künstler haben zusagt: Herbert Grönemeyer, Peter Maffay, Max Giesinger, Roland Kaiser, Sarah Connor und die Prinzen wollen bei den Zuschauern um Spenden werben. Mit dabei in Köln sind auch zwei Flutopfer von der Ahr, die über ihr Schicksal berichten werden.

Apotheke vom Hochwasser komplett zerstört

Apotheker Daniel Reuschel hatte gleich doppeltes Pech. Seit vier Wochen ist seine Apotheke in Bonn wegen Baumängeln geschlossen. Handwerker hatten dort möglicherweise gepfuscht, seitdem darf das Gebäude nicht mehr betreten werden. Und letzte Woche wurde seine zweite Apotheke am Ufer der Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler komplett zerstört. Davon will er heute Abend den Fernsehzuschauern berichten: "Ich wollte einfach mein Schicksal und das Schicksal meiner Mitarbeiter mal darstellen."

"Ich verdiene gar nichts mehr. Meine kleine Familie muss ernährt werden", berichtet Reuschel

Durch die Flutkatastrophe habe er sein Existenz verloren: "Ich verdiene gar nichts mehr. Meine kleine Familie muss ernährt werden", berichtet Reuschel. Der Vater eines sieben Monate alten Jungen wohnt momentan wieder bei seinen Eltern, weil er seine Mietwohnung nicht mehr leisten kann: "Ich bin mit 40 Jahren zu meinen Eltern zurückgezogen - und die kümmern sich jetzt gerade darum, dass wir wieder Essen auf dem Tisch haben und dass es irgendwie weitergeht."

Seine 20 Mitarbeiter aus der Apotheke und dem Corona-Testzentrum kann er nicht mehr bezahlen. Viele von ihnen sind selbst Opfer der Flutwelle. Zwei seiner Mitarbeiter haben die komplette Wohnung verloren, andere können momentan noch nicht in ihre Wohnungen zurück, weil es kein Strom, kein Wasser, kein Gas gibt. "Alle sind verunsichert. Es ist einfach eine riesen Katastrophe vor Ort. Wir müssen irgendwie wieder auf die Füße kommen und finanzielle Unterstützung ist da sicher das Richtige“, meint Reuschel.

Flutwelle überlebt: Mit dem Hubschrauber vom Dach in Dernau gerettet

Rebecca Arnoldy-Heimansfeld hat durch die Flut ihr Zuhause in Dernau verloren. Die 26-jährige Mediengestalterin hat die Nacht auf dem Dach ihres Hauses verbracht, wurde dann morgens von einem Helikopter gerettet. Sie hat die ganze Nacht mit ihrem Handy dokumentiert, und unter anderem auf Instagram veröffentlicht.

Sie lebt mit ihrem Mann jetzt im Haus von dessen Arbeitskollegen, fast einhundert Kilometer von der Ahr entfernt. Sie hat in den letzten Tagen große Unterstützung erfahren – und davon will sie beim Spendentag im Ersten berichten: "Man hat gar keine Zeit, um sich bei allen so richtig zu bedanken."

Flutopfer will sich bei Helfern bedanken

Rebecca Arnoldy-Heimansfeld betont: "Die Rettungsflieger, die Notfallsanitäter, Rettungsdienste, THW, Feuerwehr, Bundeswehr - also, was die da jetzt auch leisten müssen, dass ist unfassbar. Das ist supersuper schön zu sehen!"

Flucht aufs Dach: Wie eine Rentnerin aus Dernau dem Hochwasser entkam

Dass sie am Abend zusammen mit Showgrößen wie Peter Maffay, Herbert Grönemeyer, Max Giesinger und Roland Kaiser in einer Sendung auftritt, nimmt die 26-Jährige angesichts dessen, was sie in den vergangenen Tage erlebt hat, relativ gelassen. Bis kurz vorher wusste sie gar nicht, wer alles dabei ist: "Mein Fokus ist es einfach, den Leuten die Situation nahe zubringen.“

Flutopfer hoffen auf große Spendenbereitschaft

Das will auch Apotheker Daniel Reuschel. Er hofft, dass es bundesweite Reaktionen gibt, wenn er beim großen ARD-Spenden-Abend vom Schicksal seiner Familie und dem seiner Mitarbeiter erzählt, sodass genug Spenden für alle Flutopfer zusammenkommen. "Da sind so viele Existenzen zerstört worden. So viele Menschen haben ihr Haus verloren, ihre Wohnung. Ich hoffe, dass da genug Geld reinkommt, dass die Leute wieder auf die Füße kommen.“