Infos und Aufbauhilfen: Viele Menschen dennoch überfordert

Infopoints und Bürgerversammlungen sollen die Menschen im Ahrtal beim Wiederaufbau unterstützen. Viele seien dennoch überfordert, heißt es von Helfern. Diese Menschen benötigten eine direkte Ansprache.

Nicht nur Versicherungsfragen, auch unklare Zuständigkeiten und Bürokratie, die Anträge auf Wiederaufbauhilfe sowie kleine und große Unsicherheiten und Fragen belasten die Menschen im Ahrtal. Sorge bereitet auch der nahende Winter.

Zwar gibt es zahlreiche Hilfen, aber längst nicht alle Menschen schaffen es zu einem der rund 20 Infopoints und den Bürgerversammlungen - aus ganz unterschiedlichen Gründen. "Die schweren Fälle melden sich nicht", heißt es in der Verwaltung eines Ahr-Dorfs. Und: "Viele sind trotz vieler Hilfen überfordert."

Ein Grund sind die Traumata und psychischen Belastungen nach der Katastrophennacht mit 134 Toten und 766 Verletzten. Viele haben in Todesangst überlebt und alles verloren. Andere sind - zumindest vorerst - weggezogen, müssen wieder arbeiten und versuchen mit ihrer Familie in einer neuen Umgebung Fuß zu fassen. Manchen fehlt nach dem monatelangen kräftezehrenden Aus- und Aufräumen ihrer Häuser auch der Antrieb und die Kraft.

Der Vor-Ort-Beauftragte der Landesregierung, Günter Kern, organisiert im Oktober an 17 Abenden in verschiedenen Orten entlang der Ahr Bürgerversammlungen. Es geht dabei um ein Hochwasservorsorgekonzept, Überflutungsgebiete und den Wiederaufbau - inklusive Hilfen. "Die allermeisten können wieder aufbauen", sagt Kern.

Viele finden die Online-Anträge kompliziert

Nach rund einer Stunde mit Informationen von der Landesregierung und der Investitions- und Strukturbank (ISB), bei der die Anträge auf Wiederaufbauhilfe gestellt werden müssen, können die Bürger alle ihre Fragen stellen; manchmal dauerte so ein Abend mehr als vier Stunden.

An den rund 20 Infopoints im Ahrtal fänden die Menschen neben allerlei Informationen auch Architekten, die im hochwasserangepasstem Bauen geschult seien. Wer mit seinem Antrag auf Wiederaufbauhilfe Probleme hat, dem werde dort beim Ausfüllen geholfen. Viele Ahrtal-Bewohner finden die Online-Anträge zumindest teilweise kompliziert, haben keinen Internetzugang, keinen Computer, keine Erfahrung mit solchen Anträgen. Nach den Erfahrungen bei der Coronahilfe hat sich die ISB gegen Papieranträge entschieden, wie Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer sagt. So gehe es schneller. Dass mancher am Anfang technische Probleme beim Absenden seines Antrags hatte, sei bei einem so eilig programmierten Antragsverfahren nicht zu verhindern.

Dexheimer rät bei den Bürgertreffen, erstmal einen Antrag auf die Hausratspauschale zu stellen, die für einen Ein-Personen-Haushalt 13.000 Euro beträgt. Dafür sei weder ein Gutachten noch ein Beleg notwendig. Für die Schäden an den Gebäuden könne später noch ein zweiter Antrag gestellt werden.

Lotsen und Sozialpädagogin sollen noch mehr Menschen erreichen

"Die Versammlungen sind gut besucht und die Leute fragen sehr interessiert und intensiv", berichtet Kern. Gerade auf die älteren Menschen gingen gezielt Seelsorger und Lotsen zu. Schwierig sei es aber, die Weggezogenen zu erreichen. Die Lotsen sollen seit diesem Freitag bei der Beschaffung neuer Ausweisdokumente, der Suche nach einer neuen Wohnung, der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und der Arbeitssuche helfen - kostenlos. Seit rund einem Monat ist bereits ein Beratungsbus im Ahrtal unterwegs, um die Menschen in ihrem Alltag und im direkten Lebensumfeld zu erreichen und kostenlos und vertraulich vor Ort zu begleiten, wie Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) sagte.

Der Opferbeauftragte der Landesregierung, Detlef Placzek, hat eine Sozialpädagogin eingestellt, die von nächster Woche an als feste Ansprechpartnerin in Bad Neuenahr-Ahrweiler agieren soll. Um einen persönlichen Kontakt mit den Menschen aufzunehmen, werde sie im Ahrtal auch von Haus zu Haus gehen. Insbesondere sollten die Bürgerinnen und Bürger erreicht werden, die den Infopoint, die Bürgerversammlungen oder die sonstigen Anlaufstellen nicht aufsuchten.