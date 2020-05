Kleinflugzeug stürzt in Dach - Stromausfall im Westerwaldkreis

Pilot schwer verletzt Kleinflugzeug stürzt in Dach - Stromausfall im Westerwaldkreis

Ein Kleinflugzeug ist am Samstagabend in das Dach eines Hauses in Langenhahn im Westerwaldkreis gekracht. Der Pilot wurde verletzt und kam ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei sagte.