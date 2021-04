Flüchtlingsfamilien suchen bezahlbaren Wohnraum in und um Koblenz

Im April 2020 hatten 37 Flüchtlingsfamilien in Koblenz von der Stadt die Kündigung ihrer Wohnung und die Aufforderung bekommen, sich nach anderen Wohnraum umzuschauen, da sie bislang in städtischen Übergangswohnungen wohnen. Zum Teil leben die Familien in den Wohnungen seit rund fünf Jahren. Auch nach einem Jahr Suche nach bezahlbarem Wohnraum blieb bei den meisten die Wohnungssuche erfolglos.