92 Flüchtlinge im Hotel Jakobsberg in Boppard

Dort, wo normalerweise Luxus-Hotelgäste untergebracht sind, wohnen nun Flüchtlinge aus der Ukraine. Insgesamt 92 Menschen sind im Hotel Jakobsberg in Boppard untergekommen.

Der Hotelkomplex wirkt ruhig, fast schon verlassen. Und doch ist das Hotel bewohnt: 92 Flüchtlinge aus der Ukraine, die auf der Flucht vor dem Krieg ihre Heimat hinter sich lassen mussten, wurden hier aufgenommen.

Hotel war aktuell geschlossen

Es seien überwiegend Frauen und Kinder, die jetzt hier wohnen, sagt Britta Krug, Geschäftsführerin des Hotels. Die Anlage sollte eigentlich saniert werden und ist momentan ohnehin geschlossen. Als dann die Nachricht vom Krieg kam, handelte sie direkt.

Britta Krug wollte schnell handeln als sie vom Krieg in der Ukraine hörte. Sie ist Geschäftsführerin des Hotel Jakobsberg, wo jetzt Geflüchtete untergekommen sind. SWR

Der Komplex gehört der Haribo-Stiftung. Sie gab schnell grünes Licht, als Britta Krug anfragte, die leer stehenden Zimmer für die Flüchtlinge zu nutzen. „Man kann ja nicht da stehen und nichts tun“, sagt Krug.

Schnell wurde eine Beschilderung aufgehängt, damit die Flüchtlinge sich zurecht finden können. SWR

Kinder können spielen und lernen

Die Kinder können von hier aus online am Unterricht in ihrem Heimatland teilnehmen – so gut es die Situation zulässt. Spielzeuge, Bücher und auch eine Spielekonsole stehen bereit, um die Schrecken des Krieges möglichst hinter sich zu lassen.

Die Flüchtlinge werden mit Essen und Trinken versorgt. SWR

Dass im nahen Waldstück geschossen wird, sei für die Flüchtlinge kein Problem, heißt es vom Hotel. Denn hier ist eine Anlage zum Tontaubenschießen. Diese Geräusche seien anders als die Geräusche aus dem Krieg.

Die Geflüchteten werden im Hotel Jakobsberg mit allem versorgt, was sie brauchen. Lokale Unternehmen und private Initiativen liefern alles für den täglichen Bedarf. Auch der Rhein-Hunsrück-Kreis engagiert sich, zum Beispiel bei der ärztlichen Versorgung der Flüchtlinge.

Zukunft der Flüchtlinge noch ungewiss

Wie lange die Flüchtlinge hier bleiben ist noch unklar. Alle wissen, dass dies nur eine Zwischenstation ist. Doch so lange sie hier sind, soll es ihnen möglichst gut gehen, sagen die Organisatoren, damit der Schmerz über den Verlust der Heimat möglichst nicht zu stark wird.