Flüchtlinge aus der Ukraine im Westerwald angekommen

Am Montag Morgen soll nach Angaben der Organisatoren ein weiterer Bus des Hilfskonvois aus dem Westerwald mit 50 Flüchtlingen aus der Ukraine in der Verbandsgemeinde Hachenburg ankommen. Ein Busunternehmer aus Kroppach hat bereits am Sonntag Morgen 13 Flüchtende aus polnischen Flüchtlingslagern an der Grenze zur Ukraine in den Westerwald gefahren. Die Frauen und ihre Kinder werden nun von der Verbandsgemeinde Hachenburg versorgt. Nach Angaben der Gemeinde wurde ein Teil zunächst in einer Unterkunft in Roßbach untergebracht. 3 Geflüchtete kamen den Angaben zufolge nach Limburg und 30 zu Verwandten nach Koblenz. Ein Busunternehmer aus Kroppach hat die Hilfsaktion angestoßen und war Ende vergangener Woche in Flüchtlingslager nahe der Grenze zur Ukraine gefahren. Ursprünglich wollte er 80 Menschen von dort in den Westerwald bringen. Allerdings wollten derzeit nur wenige Flüchtlinge das Grenzgebiet verlassen, erklärte der Busunternehmer. In wenigen Tagen will er zu einer weiteren Hilfsaktion aufbrechen.