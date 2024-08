Cochem: Mann flüchtet vor Polizei und springt in die Mosel

In Cochem wollte ein Mann in der Nacht zu Mittwoch einer Polizeikontrolle entgehen und ist dabei kurzerhand in die Mosel gesprungen.

Wie die Polizei mitteilt, wollten Beamte den Autofahrer wegen einer Auffälligkeit an seinem Nummernschild kontrollieren. Der Mann fuhr schnell weg, hielt dann an und rannte ein Stück weiter aus seinem Auto, sprang in die Mosel und versuchte, die andere Seite zu erreichen, wo ihn auch bereits eine Streife erwartete. Fast eine Dreiviertelstunde im Wasser Laut Polizei blieb er ungefähr eine Dreiviertelstunde lang im Wasser - bis er dann doch freiwillig mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fluss kam. Die Polizei vermutet als Grund für die Aktion, dass der Mann vertuschen wollte, dass er wohl Alkohol getrunken und Drogen genommen hatte. Die Beamten ermitteln.