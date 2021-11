per Mail teilen

Ab dem 12. Dezember soll es zwischen Mainz und Köln eine neue Zugverbindung des Anbieters FlixTrain geben. Der Zug soll nach Angaben des Unternehmens mit Halt in Koblenz und Bonn einmal am Tag verkehren. Im Frühjahr 2022 möchte das Unternehmen weitere Halte in den Fahrplan aufnehmen.