Fliegerbombe in Mayen soll Samstag entschärft werden

Bauarbeiter haben in Mayen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Für die Entschärfung am Samstag müssen Teile der Innenstadt evakuiert werden.

Bauarbeiter hatten die Fliegerbombe am Freitagmorgen bei Tiefbauarbeiten im Bereich des sogenannten Löwenkarrees entdeckt. Nach Angaben der Stadt soll der Kampfmittelräumdienst die Bombe am Samstag gegen 12 Uhr entschärfen.

Dafür müsse das Gebiet rund um das Löwenkarree in einem Umkreis von 300 Metern geräumt werden, teilte die Stadt mit. Dort liegen unter anderem die Genovevaburg und das Altenzentrum St. Johannes im Klösterchen.

Auch Weihnachts-und Adventsmarkt betroffen

Die Evakuierung beginnt nach Angaben der Stadt um 8 Uhr morgens. Die Geschäfte bleiben vorerst geschlossen. Auch der Weihnachtsmarkt in der Altstadt wird den Angaben zufolge am Samstagvormittag zunächst nicht öffnen. Sobald die Bombe entschärft sei, könnten die Geschäfte aber aufmachen. Um 17 Uhr sei die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes geplant.

Der Adventsmarkt in der Genovevaburg müsse am Samstag allerdings ausfallen, teilte eine Sprecherin mit. Am verkaufsoffenen Sonntag könne das Event in der Burg aber voraussichtlich nochmal einen Tag stattfinden. Die Stadt hat nach eigenen Angaben für Fragen der Anwohner ein Bürgertelefon eingerichtet.