Fliegerbombe in Niederwerth bei Koblenz gefunden

Bei Baggerarbeiten im Rhein bei Niederwerth haben Bauarbeiter am Donnerstagmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Das hat die Polizei Koblenz jetzt bestätigt.

Ein Bagger auf einem Ponton habe am Donnerstagvormittag auf Höhe der Rheininsel Niederwerth (Kreis Mayen-Koblenz) die Fahrrinne vertieft und dabei mit der Schaufel die 500-Kilogramm-Bombe aus dem Fluss geholt, berichtete ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Koblenz. Anschließend wurde die Bombe mit dem Ponton zu einem Liegeplatz etwas rheinaufwärts nach Urbar gebracht.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Angaben der Polizei nicht. Die Behörden wollten am Abend das weitere Vorgehen besprechen und voraussichtlich am Freitag darüber informieren. Eine mögliche Entschärfung war am Donnerstagabend zunächst nicht mehr vorgesehen, so die Polizei.