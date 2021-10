per Mail teilen

In Koblenz haben Bauarbeiter eine Fliegerbombe gefunden. Nach Angaben der Stadt ist sie 250 Kilo schwer und liegt in der Marienfelder Straße in Koblenz-Wallersheim. Die Zünder sind demnach noch intakt. Bislang steht noch nicht fest, wann die Bombe entschärft wird. Das soll heute früh bei einer Lagebesprechung mit der Feuerwehr festgelegt und bekannt gegeben werden. Der Evakuierungsradius beträgt dann laut Stadt etwa 300 Meter um die Bombe.