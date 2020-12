In Betzdorf ist am Abend eine 50 Kilo schwere Fliegerbombe ohne Probleme entschärft worden. Der Kampfmittelräumdienst entfernte nach Angaben der Polizei den noch intakten Zünder des Blindgängers und machte ihn unschädlich. Die Bombe war gestern Nachmittag bei Baggerarbeiten an einem privaten Wohnhaus gefunden worden. Etwa 250 Menschen mussten vorübergehend ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Betroffenen konnten sich in der Stadthalle in Betzdorf aufhalten. Rettungskräfte mussten einige quarantänepflichtige Menschen gesondert transportieren und unterbringen. Mehr als 100 Einsatzkräfte sorgten für einen reibungslosen Ablauf.