Vermisste Seniorin lebend aufgefunden

Eine 82-Jährige, die am Montagmittag vermisst gemeldet worden war, ist am Dienstagabend aufgefunden worden. Die Einsatzkräfte fanden sie in hilfloser Lage, aber lebend in einem unwegsamen Waldstück im Bereich Ahlbach. Nach Angaben der Polizei wird die Seniorin jetzt medizinisch versorgt. Die Feuerwehr hatte auch am Dienstag mit einem größeren Aufgebot nach der Bewohnerin eines Seniorenheims in Flammersfeld (Kreis Altenkirchen) gesucht. Die 82-Jährige war von einem Spaziergang nicht ins Heim zurückgekehrt. Bei der Suche nach der Vermissten war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden.