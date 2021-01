Bei einem Unfall in Flammersfeld ist am Freitagabend ein hoher Schaden entstanden. Nach Polizeiangaben verlor eine junge Frau auf der B 256 die Kontrolle und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die knickte auf das Dach eines Wohnhauses in Flammersfeld. Danach krachte das Auto in das Schaufenster eines Geschäfts, die Scheibe zerbrach. Verletzt wurde aber niemand.