Im Westerwald unterstützen Ehrenamtliche ab sofort die Rettungsdienste in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg. Die freiwilligen Rettungskräfte wollen dafür sorgen, dass im Notfall schneller Hilfe vor Ort geleistet wird.

Der Verein "Rescue Group Westerwald" ist nach eigenen Angaben dafür in die Alarmierungskette der Rettungsleitstelle in Montabaur aufgenommen worden. Wenn also bei der Rettungsleitstelle in Montabaur ein Notruf für die Verbandsgemeinde Bad Marienberg eingeht, wird auch die ehrenamtliche Gruppe alarmiert und rückt aus.

"Wir haben fast alle einen Alarmmelder, der von der Leitstelle ausgelöst wird", sagt Vereinsmitglied Steven Lindlein. "Dann piepst es bei uns am Gürtel und am Nachttisch, je nachdem wo wir gerade sind. Über unsere Alarmierungs-App bekommen wir die Einsatzmeldung. Daraus können wir entnehmen, was gemeldet wurde und wo der Einsatzort ist."

Erster privater Rettungsverein

Die "Rescue Group Westerwald" ist damit eigenen Angaben zufolge der erste private Verein in Rheinland-Pfalz, der so ein Ersthelfernetzwerk aufgebaut hat. Die meisten Mitglieder arbeiten nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Fabian Peter tagsüber als Ärzte oder Sanitäter. Sie haben etwa einen Defibrillator, einen Beatmungsbeutel oder Infusionen dabei. Das alles bezahlen sie aus eigener Tasche.

Im Westerwald bräuchten die hauptamtlichen Rettungsdienste oft einige Zeit, bis sie vor Ort seien. Ein Rettungswagen darf per Gesetz bis zu 15 Minuten bis zur Einsatzstelle benötigen. Bei einem Herzstillstand etwa kann es da bereits zu spät sein. Diese Lücke wollen die Vereinsmitglieder schließen.

"Medizinische Nachbarschaftshilfe"

In jeder der 17 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bad Marienberg wohnt mindestens ein Mitglied. Sie können im Notfall also sehr schnell helfen, erklärt Fabian Peter. "Das sind manchmal sogar nur Sekunden. Wir sehen es als medizinische Nachbarschaftshilfe - komplett ehrenamtlich, Tag und Nacht. Da kann es schon mal sein, dass wir in 30 Sekunden beim Nachbarn vor der Tür stehen. Und das ist in einer Notfallsituation eine sehr gute Prognose für den Patienten."