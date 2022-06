Firmenlauf durch die Innenstadt mit 12.000 Teilnehmern

Mehr als 12.000 Läufer starten am Freitagnachmittag in Koblenz beim B2Run, dem ehemaligen Münz-Firmenlauf. Rund 500 Unternehmen aus der Region sind nach Angaben des Veranstalters dabei. Die Laufstrecke ist fünf Kilometer lang, sie führt um das Deutsche Eck, entlang der Mosel und durch die Stadt am Schloss vorbei. Zwei Jahre lang konnte der Lauf wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Wenn es auch weniger Läufer sind als noch vor ein paar Jahren, die Veranstalter zeigen sich zufrieden mit der Zahl von mehr als 12.000 Anmeldungen. Der erste Startschuss soll gegen 17 Uhr erfolgen, gegen Mitternacht ist die Veranstaltung am Deutschen Eck zu Ende. Autofahrer müssen sich wegen der Laufs auf Verkehrsbeeinträchtigungen in der Stadt einstellen.