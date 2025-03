Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hat finanzielle Probleme

per Mail teilen

Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen ist in finanzielle Schieflage geraten. Die beiden Häuser mit rund 300 Beschäftigten sollen über ein sogenanntes Schutzschirmverfahren saniert werden.

Laut Krankenhausverbund Linz-Remagen läuft die medizinische Versorgung normal weiter. Bereits vereinbarte Termine für ambulante und stationäre Behandlungen sowie Therapien finden demnach wie gewohnt statt. Es werden auch neue Termine vergeben. Die Mitarbeiter bekommen ihr Gehalt jetzt allerdings von der Bundesanstalt für Arbeit. Experten sollen Vorschläge erarbeiten, wie man die Finanzlage stabilisieren kann.

Was ein Schutzschirmverfahren ist Das Schutzschirmverfahren ist ein gerichtliches Sanierungsverfahren. Es eignet sich für Betriebe, denen zwar das Geld auszugehen droht, die aber noch nicht zahlungsunfähig sind. Das Verfahren bietet dem Unternehmer die Chance, in Eigenverwaltung einen Sanierungsplan aufzustellen, der nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens als Insolvenzplan durchgeführt werden soll. Das Schutzschirmverfahren gibt es in Deutschland seit 2012.

Der Geschäftsführer des Krankenhausverbunds, André Tillmann, sagte, dass unter anderem steigende Energiekosten sowie Tariferhöhungen für die Mitarbeiter die finanzielle Schieflage der Krankenhäuser in Linz (Kreis Neuwied) und Remagen (Kreis Ahrweiler) verursacht hätten.

Mehr als 300 Ärzte und Pfleger in Linz und Remagen sind betroffen

Das Krankenhaus Maria Stern in Remagen und das Franziskus Krankenhaus in Linz haben insgesamt 270 Betten. Knapp über 300 Ärzte und Pfleger arbeiten dort. Sie wurden von der Geschäftsführung am Donnerstag über die aktuelle Situation informiert. Betroffen sind auch die Mitarbeiter des Medizinischen Versorgungszentrums MVZ Remagen und der Reinigungsfirma "HL Servicegesellschaft Remagen".

Das Krankenhaus Maria Stern in Remagen hat 125 Betten und 144 Mitarbeiter. SWR

Gesundheitsminister Clemens Hoch erklärte, die Nachricht von der Insolvenz ist für die Region nicht schön. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium werde mit dem Insolvenzverwalter und den Städten Linz und Remagen das weitere Vorgehen besprechen.

Landrätin bedauert die Insolvenz des Verbundkrankenhauses

Die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand sagte, es sei bedauerlich, dass erneut ein Krankenhaus in der Region ums Überleben kämpft. Sie habe mit der Geschäftsführung des Verbundkrankenhauses und dem Gesundheitsministerium gesprochen. Sie hoffe sehr, dass im Rahmen des Schutzschirmverfahrens die Krankenhausstandorte erhalten werden können.

Anfang Februar hatte das Deutsche Rote Kreuz DRK für seine verbliebenen fünf Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz Insolvenz angemeldet und mitgeteilt, es werde im Bundesland künftig keine Kliniken mehr betreiben. Betroffen waren die DRK Kamillus Klinik Asbach (Landkreis Neuwied), die Fachklinik Bad Neuenahr (Landkreis Ahrweiler), das DRK Schmerz-Zentrum Mainz und die Tageskliniken Bad Kreuznach und Worms