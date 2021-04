Der Mittelrhein ist berühmt für Burgen und Schlösser, Wein und Wandern, aber nicht unbedingt für Kirschen. Doch der Kirsch-Anbau hat hier eine lange Tradition. Die soll mit einem Vorzeigeprojekt wiederbelebt werden.

Das Projekt zum Erhalt alter Kirschsorten am Mittelrhein ist in die sogenannte Deutsche Genbank Obst aufgenommen worden – als erstes Projekt dieser Art in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Zweckverbandes Oberes Mittelrheintal ist damit sichergestellt, dass die Kirschbäume auf Dauer gepflegt und erhalten werden. Experten hatten in den vergangenen Jahren die oft letzten Exemplare aufgespürt, gesammelt und nachgezüchtet.

Bei Filsen am Mittelrhein wurden rund 100 Kirschbäume mit alten Sorten gepflanzt - im Frühjahr stehen sie in voller Blüte. (Archivbild)-- SWR

Der zentrale Ort des Projektes ist der kleine Ort Filsen: Hier stehen etwa 100 verschiedene Kirschbäume in einer Art "Sortengarten" an einem Wanderweg. Es sind Sorten, die bis in die 70er Jahre am Mittelrhein angebaut wurden, wie beispielsweise die "Perle von Filsen“ oder die "Lahnsteiner Südweichsel“. Als sich deren Anbau nicht mehr lohnte und viele Obstbauern aufgaben, gerieten diese heimischen Obstarten in Vergessenheit.

Alte Obstsorten wecken Erinnerungen

Rote Kirsch-Sessel am Beginn des Kirschenwanderwegs in Filsen

In den vergangenen Jahren wurden sie aber wieder nachgezüchtet, damit sie nicht aussterben. Wissenschaftler wollen ihr genetisches Erbe erhalten, denn möglicherweise können diese heimischen Süßkirschen dem Klimawandel besser standhalten als andere Kirscharten. Genau das wollen die Forscher der Genbank Obst herausfinden, die an dem Projekt beteiligt sind.

Diese beiden "Kirschen-Sessel" stehen am Beginn des Kirschenwanderweges in Filsen am Mittelrhein. Zweckverband Oberes Mittelrheintal

Außerdem wollen sie dafür sorgen, dass die alten Kirschsorten auch auf Dauer erhalten bleiben. Zudem könnten die Geschäftsleute und Gastronomen vor Ort bei Mittelrhein-Touristen damit punkten. Schon jetzt gibt es etwa einen Dessertwein aus alten Kirschsorten vom Mittelrhein oder speziellen Senf mit solchen Kirschen.

Die lange Kirschentradition könnte zu einem Aushängeschild für das Mittelrheintal und die Bundesgartenschau 2029 werden. Zudem könnten sie vor Ort vermarktet werden. Dazu gibt es schon erste Initiativen in der Gastronomie.