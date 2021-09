Filme, Übungen und Vorträge zu Demenz

per Mail teilen

Im Kreis Neuwied finden diese Woche täglich Vorträge und Filmvorführungen zum Thema Demenz statt. Die Veranstaltungsreihe ist Teil der bundesweiten Woche der Demenz. Ziel der Aktion ist es, Angehörige und Betroffene über das Krankheitsbild aufzuklären, aber auch die Öffentlichkeit im Umgang mit dementen Menschen zu sensibilisieren.

Es sei zum Beispiel wichtig, dass Menschen mit einer Demenzerkrankung weiter am sozialen Leben teilhaben könnten, heißt es von der psychosozialen Beratungsstelle des Kreises Neuwied. Bei den Veranstaltungen wird unter anderem gezeigt, wie ältere Menschen ihr Gedächtnis trainieren können. Es gibt Gesprächskreise und Infotage - etwa zum Thema wie die Ergotherapie bei Demenz helfen kann. In Koblenz bietet die Senioren-Residenz Therasiahaus diese Woche täglich zwischen 10 und 12 Uhr eine Demenz-Beratungshotline an.