Es ist eine Mammut-Aufgabe für alle Apotheken. Deutschlandweit bekommen fast 30 Millionen Menschen kostenlos jeweils drei FFP2-Masken ausgeteilt. In Emmelshausen im Hunsrück lief zum Start der Maskenausgabe trotz längerer Wartezeiten alles entspannt ab.

Die Atemschutzmaske soll an Risikogruppen und alle über 60-Jährigen verteilt werden. Im Norden von Rheinland-Pfalz macht das rein rechnerisch etwa 1.500 Berechtigte pro Apotheke - ein paar mehr sind es in der Rosenapotheke in Emmelshausen.

Warteschlange vor der Apotheken-Tür

Im Prinzip geht das Maske-Abholen dort ganz schnell: Ausweise zeigen, Formular ausfüllen, kurze Einweisung. Und das war's. Bei jedem Kunden dauert der Vorgang nicht länger als zwei Minuten, trotzdem hat sich vor der Tür der Apotheke schnell eine Schlange gebildet. Die Stimmung ist trotzdem gut. Keiner drängelt oder beschwert sich über die Wartezeit.

Maria Schmidtken hat ihre drei FF2-Masken direkt am ersten Ausgabetag in Emmelshausen abgeholt. SWR

Apotheke Besitzer Jan-Niklas Francke hat extra zwei separate Ausgaben eingerichtet: eine für die Masken, eine für den normalen Apothekenbetrieb. Für ihn und seine Mitarbeiter ist der erste Tag der Maskenausgabe eine Herausforderung, sagt Francke: "Es war schon so, dass wir am Vormittag deutlich mehr Leute begrüßt haben, als normalerweise zu der Uhrzeit. Aber wir sind hier im Hunsrück, da ist es vielleicht ein bisschen ruhiger als in der Großstadt. Die Leute sind sehr geduldig."

Schutzmasken werden an Risikogruppen ausgeteilt

"Die Lage ist im Griff"

Der Apotheker ist sich bewusst, dass es auch "hätte schlimmer kommen können". Keiner wusste vorher, wie viele Kunden sich die kostenlosen Masken direkt am ersten Tag abholen würden. Dass er hier insgesamt rund 5.000 Masken verteilen muss, weiß Francke selbst erst seit Ende letzter Woche: "Es war sehr, sehr kurzfristig für uns. Aber ich denke, alle Kunden haben verstanden, dass wir mit Ruhe und Gelassenheit da rangehen müssen. Und daran halten sich auch alle. Also, die Lage ist gut im Griff."

Damit das so bleibt, müssen die Kunden weiter geduldig bleiben. Und genug Zeit ist ja auch noch. Bis zum 6. Januar können die kostenlosen FFP2-Masken in den Apotheken abgeholt werden.