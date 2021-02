Auch im Norden von Rheinland-Pfalz bekommen ab Dienstag Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen in Apotheken kostenlos FFP2-Masken. Außerdem erhalten alle, die von der Krankenkasse einen Berechtigungsschein bekommen haben, die zweite Charge vergünstigte medizinische Masken. In einigen Apotheken in der Region haben sich bereits am Dienstagvormittag viele Berechtigte die Masken besorgt. Ein Sprecher der Cosmos-Apotheke in Koblenz sagte, die Nachfrage nach FFP2-Masken sei deutlich höher als in den vergangenen Wochen. Auch die Apotheken am Königstuhl in Rhens und die Schwanen-Apotheke in Polch geben nach eigenen Angaben jetzt mehr FFP2-Masken ab.