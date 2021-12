Feuerwerk 2021: Hersteller Weco geschockt über geplantes Verkaufsverbot

per Mail teilen

Der Feuerwerkshersteller Weco in Eitorf hat schockiert auf das angekündigte Feuerwerksverbot reagiert. Das Verkaufsverbot entbehre jeglicher wissenschaftlichen Grundlage, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.

Der Hersteller wirft den Politikern Populismus vor. Es gebe keine Studien, die die Gefahr von Feuerwerk für das Corona-Infektionsgeschehen belegen würden. Die Firma nahe der rheinland-pfälzischen Grenze verweist dabei unter anderem auf eine Pressemitteilung des Krankenhausbetreibers „Vivantes“ zum Thema Silvester und Aussagen des Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Demnach seien nur die allerwenigsten Krankenhausbesuche in der Silvesternacht auf Verletzungen durch Feuerwerkskörper zurückzuführen.

"Die Entscheidung zum Verbot scheint vollständig auf subjektiven Empfindungen und Populismus zu beruhen und weder auf wissenschaftlichen Erkenntnissen noch auf Grundlage von Studien", erklärt Thomas Schreiber, Sprecher der Geschäftsführung von Weco.

Erhöht ein Verkaufsverbot die Gefahr für die Menschen sogar?

Nach Ansicht des Feuerwerkherstellers erhöht sich die Gefahr für die Menschen durch ein Verkaufsverbot sogar, weil die Menschen somit eher zu illegalem und gefährlicherem Feuerwerk greifen würden. So habe sich der Bund Deutscher Kriminalbeamter jüngst klar gegen ein generelles Verkaufsverbot ausgesprochen, da bereits durch das Verkaufsverbot im letzten Jahr ein massiver Anstieg bei der Einfuhr von illegalen Feuerwerkskörpern verzeichnet wurde.

"Die Situation jetzt bewirkt doch genau das Gegenteil, was man mit dem Verbot eigentlich erreichen will."

"Die Situation jetzt bewirkt doch genau das Gegenteil, was man mit dem Verbot eigentlich erreichen will. Nämlich, dass viele Menschen illegale und lebensgefährliche Feuerwerkskörper im Ausland oder sogar auf dem Schwarzmarkt kaufen oder im schlimmsten Fall selbst Feuerwerkskörper basteln", so Schreiber.

Unternehmen von Feuerwerksverbot überrascht

Wie Weco mitteilt, sei das Unternehmen von der Entscheidung des Verkaufsverbots überrascht worden. Gesprächsangebote an die Politik seitens der Branchenverbände seien nicht angenommen worden. Seit Anfang Oktober arbeite das Unternehmen daran, die rund 160.000 Paletten Feuerwerksware für den deutschen Einzelhandel zu kommissionieren und auszuliefern. Da es sich dabei um ein vollständiges Kommissionsgeschäft handele, müsse die Ware vollständig und auf eigene Kosten zurückgenommen werden.

Verlust in zweistelliger Millionenhöhe trotz Hilfen

Durch das Verkaufsverbot stünden jetzt 350 Jobs auf der Kippe. So habe das letztjährige Verkaufsverbot das nach eigenen Angaben größte deutsche Feuerwerksunternehmen bereits in seine "schwerste Firmenkrise seit Unternehmensgründung" gestürzt.

Trotz Überbrückungshilfen, die nach Angaben des Unternehmen "nach wie vor keinesfalls vollständig ausgezahlt wurden" sowie Kosteneinsparungen und standortübergreifender Kurzarbeit musste das Unternehmen zum Geschäftsjahresende demnach einen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe verzeichnen. Eine Schließung des Freiberger Produktionsstandort habe nicht abgewendet werden können - rund hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien davon betroffen.

Corona-Live-Blog in RLP: Corona-Sondersitzung des Landtags am 7. Dezember

Politiker von Bund und Ländern hatten am Donnerstag das Verkaufsverbot verkündet, unter anderem um die durch Corona schon ausgelasteten Krankenhäuser nicht noch mit Opfern von Feuerwerk weiter zu belasten und Menschenansammlungen an Silvester zu vermeiden.