In der Mayener Innenstadt darf an Silvester auch in diesem Jahr kein Feuerwerk abgebrannt werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Stadt begründet das Verbot damit, dass die Altbauten in der Innenstadt besonders brandempfindlich seien. Im vergangenen Jahr hatte Mayen erstmals Feuerwerk verboten. Laut Stadtverwaltung haben sich die Bürgerinnen und Bürger gut an das Verbot gehalten.